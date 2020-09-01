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İl Spor Müdürü İlman: "Atatürk Stadyumu'nda seferberlik ilan ettik"

İHA

İl Spor Müdürü İlman: "Atatürk Stadyumu'nda seferberlik ilan ettik"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek Muğlaspor'un 19 Eylül 2020 tarihinde başlayacak maçlarını oynayacağı Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlman, stadyumdaki çalışmaların kışın oluşan nem seviyesi nedeniyle teknik olarak yapılamadığını, çalışmaların maçlara kadar yetiştirilmesi için büyük gayret sarf edileceğini dile getirdi.
İl Müdürü İlman, "Bildiğiniz gibi Atatürk Stadyumu yıllardır Muğlasporumuza, sporcularımıza, yediden yetmişe tüm halkımıza bayramlar, törenler dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlarda hizmet vermektedir. İlimizin geçmişinde ve kültüründe tarihi öneme sahip bir tesisisimizdir. Açık tribün olması sebebiyle hava koşullarından uzun seneler boyunca etkilenmiş yıpranmış bakım ve onarıma ihtiyaç olmuştur. 2019 yılı başında göreve geldiğimizde stadımızda çok önemli eksiklikler bulunduğunu gördük. Kamuoyunu ve sporseverleri rahatsız eden eksiklikleri bir bir öncelik sırasına göre gidermek için ekibimizle birlikte adeta seferberlik ilan ettik. Öncelikle gübre, çim tohumu ve sulama sistemi ihtiyaçlarını giderdik.Yıllardır bekleyen elle değişen ve kamuoyunda eleştirilere neden olan sorunu elektronik skorbord yaptırarak çözdük. Stadımıza ses düzeni kurulması, çürüyen büyük ana giriş kapısının yenilenmesi, makina parkı binasının yapılması, basın tribününün yenilenerek Gazeteci merhum Ekrem Orhan isminin verilmesi, sıcak su ve güneş enerjisi sistemlerinin bakımı ve sondaj kuyusu açılarak stadyumun suya kavuşturulması gibi birçok işi bitirdik" dedi.
İlman sözlerinin devamında, "Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan açık tribünün su yalıtımının yapılması, 2 bin koltuğun yenilenmesi ve tribünün iç ve dış cephelerinin bakımı ve boyanması için ödenek almıştık. Fakat yalıtım için uygulama yapılmasının teknik olarak yüzde 5 nem seviyesinin altında olması gerektiğinden kış döneminde bu işlemi yapamadık. Yaz döneminde zeminin kurumasıyla birlikte ihalemizi yaptık ve çalışmalar başladı. Bu sayede açık tribünün altında bulunan antrenman salonlarını yağmurdan dolayı su alması ve nemin önlenmesi için açık tribünün zeminin tamamına su yalıtımı yapılması, yıpranan 2 bin koltuğun yenilenmesi, tribünün iç ve dış duvarlarının bakım ve onarımının yapılarak boyanması sağlanarak açık tribün sporseverlerimizin daha iyi şartlarda maçlarını izlemesi için hazır hale getirilecek. Yükleniciye verilen süre liglerin başlama tarihini geçmektedir. Biz, yükleniciye gerekli taliatları verdik. Maçlara kadar yetiştirilmesi için büyük bir gayret sarf edilecek. Öncelikle çürüyen misafir tribünü ile ev sahibi tribün arasındaki demir parmaklıkların yenilenmesi sağlanacak. Yalıtım işi tamamen bitecek. Koltuklar yetişmediği taktirde de bir sorun olmayacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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