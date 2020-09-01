Bodrum Turgetreis arıtma ihalesi yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ihalesini gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 110 Milyon TL yatırımla Bodrum Turgutreis’e 37 bin metreküp/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi yapıyor.

Bodrum Turgutreis’te altyapı, kanalizasyon çalışmasını başlatan ve 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı yapacak olan Büyükşehir Belediyesi Turgutreis Atıksu Arıtma tesisi için de ihalesini gerçekleştirdi. 110 Milyon TL yatırımla Bodrum’un en büyük atıksu arıtma tesisi olacak olan Turgutreis Atıksu Arıtma tesisi 37 bin metreküp/gün kapasiteli ve yaklaşık 200 bin kişiye hizmet edecek. İhalesi yapılan atıksu arıtma tesisinin değerlendirme aşaması tamamlanınca ilk kazma vurulacak.

Başkan Gürün; “Söz verdik yapıyor, bu güzel şehre değer katıyoruz”

Doğal ve eşsiz güzelliklerin şehri Muğla’yı korumak için alt ve üst yapılara büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün dünyanın ve ülkemizin göz bebeği Muğla’mızın incisi Bodrum’a tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını başlattıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Muğlamızın nüfusu son nüfus sayımına göre 983 bin 142. Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapılarda yerleşik nüfusumuza göre değil yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz. Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığımız krediler ve kendi öz kaynaklarımızla Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını başlattık. Bodrum Turgutreis’e Bodrum’un en büyük atıksu arıtma tesisini kazandıracağız. 110 Milyon TL’lik bir yatırımla modern bir tesis güzel Bodrumumuza hizmet edecek. İhalesi gerçekleştirilen ve değerlendirme aşamasında olan Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisinin temelini en kısa sürede hemşehrilerimizle birlikte atacağız. Muğlalı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın ve onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor, güzel şehrimiz Muğla’ya değer katıyoruz” dedi.

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