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Bodrum’da tefeci operasyonu Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek meblağ faiz ile para veren ve tefecilik yaptığı belirlenen üç kişi Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

Bodrum’da tefeci operasyonu Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek meblağ faiz ile para veren ve tefecilik yaptığı belirlenen üç kişi Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen M.B., K.İ. ve A.M. isimli şahısların faizle para vererek haksız kazanç elde edip tefecilik yaptığı yönündeki bilgiler sonrası operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin alacaklı oldukları icra dosyalarından 5 müşteki, 4 bilgi sahibi şahsa ulaşılarak ifadeleri alınmasının ardından şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
İkametlerinde yapılan aramalarda tefecilik ile para alan müşteki emekli polis memuruna ait 1 adet tabanca, 2 senet, 4 sayfa sözleşme ve suç içerikli 2 adet not kağıdı ele geçirildi.
Şüpheliler M.B., K.İ. ve A.M. tefecilik suçu kapsamında gözaltına alınırken adli işlemlerinin ardından mevcutlu Bodrum adliyesine sevk edilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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