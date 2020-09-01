Bodrum'da tefeci operasyonuna 3 gözaltı

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen M.B., K.İ. ve A.M. adlı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tefecilerden borç para alan müşteki emekli polis memuruna ait 1 tabanca, 2 senet, 4 sayfa sözleşme ve suç içerikli 2 not kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-01 17:23:26



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