41 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Alaca Burun açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, belirlenen bölgeye gittiklerini lastik bot içinde 41 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı.

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