Marmaris'te 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/MUĞLA,(DHA)- MARMARİS'te, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.17 sıralarında Alaca Burun açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bottaki 41 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 kaçak göçmen kıyıya çıkarıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris FIRAT AKAY

2020-09-01 18:31:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.