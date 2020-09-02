Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde makine arızasından dolayı denizde sürüklenen tekne kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Darboğaz mevkisinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Darboğaz mevkisinde sürüklenen 7 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Göcek limanına güvenli bir şekilde çekti. Teknedeki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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