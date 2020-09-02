Muğla’da bir çuval sentetik hap ele geçirildi

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Muğla’da polis ekipleri takip sonucu durdukları aracın bagajında çuval içerisinde 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği ekipleri tarafından sistem analizi sonucu tespit edilen araç il girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada M.Y. isimli şüphelinin üstünden 1.22 gram skunk maddesi, aracın bagaj kısmında ise çuval içerisinde 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ve K.E. isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.



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