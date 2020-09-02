Sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

MUĞLA, DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişiyi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Fethiye Kıyı Emniyeti ekipleri, Göcek Mahallesi Darboğaz açıklarında dün sabah, bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye giderek, tekneye ulaştı. Teknenin içinde bulunan 3 kişi, kıyı emniyeti botuna alınarak, kurtarıldı. 7 metre uzunluğundaki tekne ise kurtarıcı botuna bağlanarak, ekipler tarafından Göcek Marina'ya çekildi. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye MUĞLA, DHA)
2020-09-02 12:48:04
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