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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te maskeli resim sergisi açıldı

İHA

Marmaris’te maskeli resim sergisi açıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Korona virüs ile başarılı bir şekilde mücadele den başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu çalışanlarının da ithaf edildiği "Korona Virüs ile mücadele eden kahramanlara şükran’ adlı resim, Karikatür ve kitap sergisi açıldı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde, açılan serginin esas amacının farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.
Denizli’de yaşayan Yatağanlı Ressam Mehmet Selçuk’un Korona Karikatürlerinin de sergilendiği etkinliğe 20 sanatçı, üzerinde maske olan resimleri ile katılarak destek verdi.
Etkinliğe kitapları ile katılan 12 şairyazar okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladılar.
Pandemi döneminde özveri ile çalışan başta sağlık ve kamu personeli olmak üzere tüm emekçilerin onuruna açılan serginin 05 Eylül tarihine kadar açık olacağı, 21 Eylül günü ise Marmaris Belediyesi’nin katkıları ile Armutalan Kültür Merkezi’nde aynı program dahilinde konser verileceği belirtildi.
Ayrıca Etkinliğe pandemi koşullarına uyan herkesin davetli olduğunu ve Korona günlerinde farkındalık oluşturarak halkı bilinçlendirmek adına bu etkinliklerin düzenlendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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