Karaağaç’ta yol çalışması başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi FethiyeSeydikemer sınırında bulunan Karaağaç Mahallesinde bölge halkının talebi üzerine 2,5 kilometrelik yolda genişletme ve asfaltlama çalışmasına başladı.

Seydikemer ilçesi Yayla Seki Boğalar yolunda 8.4 km 2.kat, Dont mahallesi yolunda 2 km 2.kat, Yayla Patlangıç yolunda 4 km 2.kat, Yayla Eldirek yolunda 4 km 2.kat asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi SeydikemerFethiye sınırını oluşturan KirmeKaraağaç yolunda genişletme çalışmalarından sonra asfaltlama işlemine başladı.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Selman Göktepe “ Beklediğimiz bir çalışmaydı. Mahalle halkımız bizden bu yolun yapılamasını istedi. Bizde Büyükşehir Belediyemize halkın talebini ilettik. Yol çalışmalarına başlandı. Fethiye’nin en uzak bölgesinde olmamıza rağmen su ve yol hizmetlerini alıyoruz. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm belediye çalışanlarına mahalle halkım adına teşekkür ederim” dedi.

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