Vatandaş tam teşekküllü Covid-19 önlemi dikkat çekiyor

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde artan korona virüs vakaları sonrası Mehmet Acar isimli vatandaşın tam teşekküllü koruyucu elbiselerle sokakta gezmesi görenleri şaşırtıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde artan korona virüs vakalarının ardından önceki gün ilk can kaybı gerçekleşmiş, 69 yaşındaki Özcan Türk'ün korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Yatağan Belediyesi tarafından duyurulmuştu.

Yatağan ilçesi Konak Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Acar, artan Covid19 vakaları ve ilk ölümün gerçekleşmesi ile birlikte kişisel önlemlerini artırdığını belirterek, "Son zamanlarda Yatağan'da koronavirüs vakası arttığı için kendimi korumaya aldım. Hiçbir kronik rahatsızlığım yok. Böyle korunmalı olarak dolaşırsam virüsten korunacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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