Arıza yapan tekne limana çekildi

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fethiye Göcek açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Göcek Darboğaz mevkiinde makine arızası yapan 7 metre uzunluğunda ve içinde üç kişinin bulunduğu tekne yardım çağrısında bulundu. Çağrı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bölgede bulunan kurtarma gemisi tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Göcek limanına çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.