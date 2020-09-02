Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), (DHA) MUĞLA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin sorguları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Dalaman ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Marmaris ve Dalaman ilçesinde 3 kişiyi takibe aldı. Şüpheliler bugün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dolapların gizli bölmelerine yerleştirilmiş 18 paket halinde 1 kilo 374 gram esrar, 2 kilo 70 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken İ.Ö. ve U.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-09-02 16:33:55
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