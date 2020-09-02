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Kayıp iş adamı, düşerek ölmüş

DHA

Kayıp iş adamı, düşerek ölmüş


Hasan AKYILDIZ/ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, pazar günü kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan iş adamı Hasan Hafızoğlu'nun (73), yüksekten düşerek öldüğü belirlendi.
İş adamı Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden, Ören Mahallesi Bozalan mevkisinde yürüyüş yapmak için ayrıldı. Hafızoğlu bir süre sonra dönmeyince, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile gönüllüler tarafından yapılan aramalarda, drone ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında dün Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Jandarmanın yaptığı araştırma sonrası Hafızoğlu'nun yüksekten düşerek öldüğü belirlendi. Hafızoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Hafızoğlu'nun İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Hasan AKYILDIZ
2020-09-02 16:57:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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