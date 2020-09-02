Denize daldı, elinde ütüyle çıktı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Küdür Koyunda deniz dibi temizliği yaptı. Denizin dibinden ütü çıkaran Başkan, şaşkınlığını gizleyemedi.

15 yıllık dalgıç olan AK Parti Bodrum ilçe Başkanı Osman Gökmen, deniz dibindeki kirliliklere dikkat çekmek için Küdür yarımadasında dalış yaparak deniz dibini temizledi. Gökmen, yaklaşık 1 saat boyunca deniz dibinde kaldı. Deniz dibinden çıkarttığı çöpler ise herkesi şok etti. Korona virüsten korunmak için taşınan bir çok maske deniz dibinden çıkarken, Termometre ve Ütü ise Gökmen’i şok etti. Deniz dibinden yaklaşık 60 kilogram çöp çıkaran Gökmen, herkesin duyarlı olmasını isteyerek denizlere çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Gökmen, "Yaşadığımız coğrafyayı önemli kılan koylarımızın temiz kalması için bireysel çabamla örnek olmaya çalışıyorum" dedi.

Gökmen, Yalıkavak Yelken Kulübünün önündeki alanda ortalama 20’şer dakikalık yaptığı 3 dalışla, 60 kilogram çöp çıkardı. Gökmen, "Bu dalışımızın en ilginç parçası bir ütü oldu" dedi.

Bodrum'un hemen hemen her bölgesinde özellikle deniz dibi temizliği konusunda yüzlerce kere dalış yaptığını belirten ve 3 yıldızlı dalgıç brövesine sahip olan Gökmen, şimdiye kadar birçok ilginç malzemeyle karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Her sezon sonu yaptığım temizlik dalışlarını bu sefer Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kesin korunacak alan olan Küdür Yarımadası'ndaki koyda yapmak istedim. Yat sayısının çok fazla olduğu Küdür Yarımadası'nda yaptığım deniz dibi temizliğinde, deniz dibinden enteresan parçalar çıktı. Çıkan malzemeler arasında bez maske, termometre ve ütü gibi parçalar vardı. Bunları denizcilerimizin ve denizi sevenlerin düşürdüklerine inanıyorum. Denize attıklarını düşünmek istemiyorum. Bu tip çöpleri gördüğümüzde denizin altında şaşkınlık yaşıyoruz. Anlam vermekte zorlandığımız enteresan objelerle karşılaşıyoruz. 60 Kilogram atık çıkardım bugün. Bunların arasında içecek tenekeleri ve pet ambalajlar ağırlıklı yer alıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.