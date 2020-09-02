Datça’da 8 kök hint keneviri ele geçirildi Acısını dindirmek için kullanıyormuş

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Muğla’nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 8 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli S.T.’nin Hızırşah Mahallesi’ndeki evinde 8 kök hint keneviri ele geçirilirken, S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

S.T.’nin kanser hastası olduğu hint kenevirlerini acısını dindirmek için kullandığı iddia edildi.

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