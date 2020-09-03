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Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer, "Milas'ta poliklinik dışı acil hizmetler 07 Eylül'e kadar eski binada devam edecek"

İHA

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer 4 6 Eylül tarihlerinde taşıma işlemlerini gerçekleştirecek olan Milas Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında 7 Eylül 2020 Pazartesi günü hizmete başlayacağını belirtti. Poliklinik dışı acil hizmetlerin 7 Eylül'e kadar eski binada devam edeceğini bildiren İl Sağlık Müdürü Gencer, Diş Polikliniklerinde Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri aynı şeklide devam edeceğini taşınma sonrası hastaların bu detaya dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı

Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer, "Milas'ta poliklinik dışı acil hizmetler 07 Eylül'e kadar eski binada devam edecek"

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer 4 6 Eylül tarihlerinde taşıma işlemlerini gerçekleştirecek olan Milas Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında 7 Eylül 2020 Pazartesi günü hizmete başlayacağını belirtti. Poliklinik dışı acil hizmetlerin 7 Eylül’e kadar eski binada devam edeceğini bildiren İl Sağlık Müdürü Gencer, Diş Polikliniklerinde Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri aynı şeklide devam edeceğini taşınma sonrası hastaların bu detaya dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı
75. Yıl Milas Devlet Hastanesi yeni adı Milas Devlet Hastanesi ile yeni hizmet binasında hizmete başlıyor. 46 Eylülde poliklinik hizmetleri kapalı olacak olan hastane 7 Eylül’de yeni hizmet binasında çalışmalarına başlayacak.
14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek yeni hastanede 41 adet tek kişilik oda 71 adet çift kişilik odada toplam 183 servis yatağı kapasitesi mevcut. 13 yataklı II. seviye yoğun bakim, 8 yataklı I. Seviye yoğun bakim, 10 kuvözlü I. seviye yeni doğan yoğun bakim olmak üzere 21 erişkin, 10 yeni doğan toplam 31 yataklı yoğun bakim kapasitesine sahip olacak.
4 genel ameliyathane 1 kadın doğum ameliyat salonu, 1 günübirlik ameliyat salonu olmak üzere 6 ameliyat salonu kapasitesi bulunan yeni hastanede toplam 32 poliklinik odası mevcut.
Açılış töreni yapılmadan hizmete başlayacak olan yeni Hastane hizmet binası için açıklama yaparak vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, yeni hastanenin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer yaptığı açıklamada; “Milas Devlet Hastanemiz 46 Eylül 2020 tarihlerinde son hazırlıkları tamamlanan yeni binamıza taşınacaktır. Bu süreçte; 4 Eylül 2020 Cuma gününden itibaren hastanemizde poliklinik hizmeti verilmeyecek olup, sadece acil sağlık hizmetleri verilecektir. Hastanemiz acil servisi şu anki hizmet binamızda hizmet vermeye devam edecektir. Taşınma sürecinin tamamlanması ile birlikte 7 Eylül 2020 Pazartesi günü sabah saat 08.30‘dan itibaren hem acil servis hem de poliklinik hizmetlerine yeni hizmet binamızda başlanacaktır. Eski hizmet binamızda bulunan Diş Polikliniklerinde Ağız ve Diş Sağlığı hizmetleri aynı şeklide devam edecektir. Diş polikliniklerinden MHRS randevusu alarak hizmet almak isteyen hastalarımızın taşınma sonrasında da hizmetin mevcut eski hastane binamızda devam edeceğine dikkat etmeleri gerekmektedir. Taşınma süresince olası acil durumlar için ilçemizde bulunan 112 ekiplerimizin gerekli acil müdahale planlamaları yapılmıştır. Ayrıca eski hastanemizde bir adet ameliyathanemiz ile doğumhanemiz acil müdahalelere hazır şekilde bekleyecektir. Yeni hastanemizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanımız Kadem Mete, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Devlet Hastanesi Yöneticileri ile hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Taşınma sürecinde görev alan tüm mesai arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyor, yeni Milas Devlet Hastanemizin başta Milas ilçemiz olmak üzere tüm Muğla’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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