Başkan Oktay, “Birileri kazanacak diye doğadan vazgeçemeyiz”

Marmaris Hisarönü Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal kaynak arama faaliyetiyle ilgili ÇED sürecinin başlatılmasına tepki gösteren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bizim böyle nadir bölgeleri sadece bir kısım insanlar, bir takım şeyler kazanacak diye kaybetmemiz düşünülemez” ifadesini kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 10 Ağustos tarihinde internet sitesinde yayınlanan duyuruda Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde jeotermal kaynak arama faaliyeti için ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili Marmaris Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm meclis üyelerini bu konuda desteğe davet etti. O bölgede oturan vatandaşların da konuya tepkili olduğunu söyleyen Oktay, “Bölgemiz için, çevremiz için, doğamız için, çocuklarımıza bırakacağımız miras için çok olumsuz olabilecek sonuçlara dair tereddütler söz konusu. Bu konuyla ilgili Marmaris Kent Konseyi’nin de bir açıklaması ve imza kampanyası olmuştu. Burada bizim meclis olarak da bir çalışma yapmamız faydalı olacaktır. Her birinizden konuyla ilgili özel olarak ilgilenmesini rica ediyorum” diye konuştu.

“Bencik Koyu doğa harikası”

Çalışmanın yapılmak istendiği bölgenin bir doğa harikası olduğunu söyleyen Oktay, “Doğayı korumak zorundayız. Orada yapılmak istenen muhtemel tesis tamamen özellikli, doğal ve muhteşem bir bölge olan Bencik Koyu’nu yok edecektir. Bizim böyle bölgeleri sadece bir kısım insanlar bir takım şeyler kazanacak diye kaybetmemiz düşünülemez. Önümüzdeki günlerde orada yaşayan insanlarla birlikte çalışmamız olacak. Sizlerin de katkılarını ve desteklerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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