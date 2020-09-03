Oktay Akbal edebiyat ödülü yarışması Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Gazeteci Oktay Akbal anısına ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması başlatıyor.

Muğla sevdalısı Oktay Akbal’ın ismi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Yarışması” ile yaşatılacak. Ödül, 2021’de öyküye, 2022’de romana, 2023’te köşe yazısına verilecek. Adaylık başvurusu, 2021 yılı için 2020 yılında yayımlanmış olan öykü kitaplarına açık olacak. Başvuru, 4 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular Muğla Büyükşehir Belediyesi, Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğüne yapılacak.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo veya elden adrese teslim edebilecek. Ödül kazanan eser sahibine ‘Ödül Belgesi’, ‘Ödül Plaketi’ ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödül, Muğla’da Oktay Akbal’ın doğum günü olan 20 Nisan’da düzenlenecek törenle verilecek.

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