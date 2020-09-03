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Çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı Bayıltılan kediye ilk müdahale olay yerinde yapıldı

İHA

Çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı Bayıltılan kediye ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı. Kediyi bayıltan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Akyarlar Mahallesi Fener Caddesi'nde bir evin terasından aşağıya atlayan kedi evin bahçesindeki korkuluklara saplandı. Kediyi gören vatandaşlar şok oldu. Arka bacağının boşluğuna saplanan demirlerden kediyi çıkaramayan vatandaşlar Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekip kediyi önce bayılttı. Sıkıştığı yerden çıkarılamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kedinin sakinleşmesini bekleyen ekipler daha sonra veteriner hekim ve teknik personelle birlikte kediyi demir parmaklıklardan çıkardı. Petbulance Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürülen kedi ameliyata alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin adı “Şanslı” koyuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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