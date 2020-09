Türkiye birincisi Muğla'nın başarılı öğrencileri ödüllendirildi

LGS'de net ortalamasıyla iki yıl üst üste Türkiye birincisi olan Muğla'nın başarılı öğrencileri Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Menteşe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Onurun, gururun, heyecanın bir arada yaşandığı bir tören gerçekleştiriyoruz. Başarının mimarı olan sevgili çocuklarıma, öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederim. Biz sizlerle kan değil ama can bağı olan kocaman bir aileyiz. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak bu gururu yaşıyoruz. Yolunuz açık olsun. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

"Ortaca, Dalaman ve Menteşe ilçeleri ortalamaları ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı gösterdiler" diyen İl Müdürü Töre, "Muğla'da bu sene sınava katılan öğrenci sayımızı artırdık. Geçen sene net ortalamasında Türkiye birincisi olduk. Ben kimyacıyım. Birşeyi yoktan var, vardan yok edemezsiniz. Biz de bu başarıyı koordineli çalışarak yakaladık" diye konuştu.

Pervin Töre, sınavda derece yapan öğrencileri Muğla'dan göndermek istemediklerini, başarılı öğrencilerle burada tutarak bire bir ilgilenmek istediklerini, önümüzdeki yıl bu konuda çalışma yapılacağını belirtti.

Ardından gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı öğrenciler Deniz Taşkıran, Alp Can Çelebi, Toprak Can Mutlukan, Baran Çiftçi, Ahmet Erkan, İbrahim Gurkan Karcıl, Nihan Dilay Boz, Mehmet Anıl Uyan, Derin Duru Özdemir, Kadir Yiğit Şen, Arda İlden, Ece Yaşyerli, Beyza Esenkaya, Alp Doğaner Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

