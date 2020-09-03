Milas’ta 72 noktada EBA destek odaları açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas’ta 72 noktada EBA destek odaları açıldı

İHA

Milas’ta 72 noktada EBA destek odaları açıldı

Milas’ta bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan 1'inci sınıftan 12'inci sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek olan EBA Destek Noktaları açıldı.
Evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan tüm öğrenciler evlerine en yakın okullarında bulunan EBA Destek Noktalarında okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam edecekler.
Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal “Kovid19 salgını yüzünden zorunlu olarak 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi uzaktan eğitim sürecine girdi. Dijital platformlara taşınan eğitim pek çok öğrencimiz internet erişimine ve teknolojiye ulaşmakta güçlük çekti. Bu durum öğrenci katılımlarının azlığını ve öğretmen motivasyonlarında azalmayı da beraberinde getirdi. Elbette hiçbir tedbir yüz yüze eğitimin karşılığı olamaz. Ancak çocukların öğrenme sürecine olan motivasyonlarının olumsuz etkilenmemesi adına oluşturduğumuz 30 ilkokul, 28 ortaokul, 14 lise müdürlüklerimiz tarafından erişime açılan EBA destek noktaları evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan ve okul idarelerince tespit edilen 1'inci sınıftan 12'inci sınıfa zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılacaktır. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 72 noktada oluşturduğumuz EBA destek odalarımız öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır” dedi.
"Mobil araç kırsal mahallelerde"
İnternet erişimi ve altyapısı bulunmayan kırsal mahalleler için de çalışma yaptıklarını ifade eden Bal, “Milas’ın kırsal nüfusu oldukça fazla. Kırsal mahallelerde ikamet eden çocuklarımızın bazıları da internete erişim ve altyapı konusunda sıkıntılar yaşıyor. Çukur ve Fesleğen Mahallesinin internet altyapısının olmaması orada bulunan öğrencilerimizi dezavantajlı duruma düşürmekteydi. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak içerisinde internet erişimi bilgisayar bulunan mobil aracımız Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere öğrencilerimizle buluşuyor. Bir nebze de olsa eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran bu uygulamayla artık öğrencilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye birincisi Muğla'nın başarılı öğrencileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Muğla'nın başarılı öğrencileri ...
Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi
Köyceğiz gölüne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Balıklandırma Çalışmaları’ kapsamında Köyceğiz Gölü’ne 100 bin adet Sazan Balığı yavrusu törenle bırakıldı.
YEREL HABERLER Köyceğiz gölüne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı Tarım ...
Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi
YEREL HABERLER Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi
Başkan Gürün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gürün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı
Çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara saplandı Bayıltılan kediye ilk müdahale olay yerinde yapıldı
YEREL HABERLER Çatıdan atlayan kedi demir parmaklıklara ...
Oktay Akbal edebiyat ödülü yarışması Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Gazeteci Oktay Akbal anısına ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması başlatıyor.
YEREL HABERLER Oktay Akbal edebiyat ödülü yarışması Muğla Büyükşehir ...
Muğlaspor'da 2 imza daha
YEREL HABERLER Muğlaspor'da 2 imza daha
Başkan Oktay, “Birileri kazanacak diye doğadan vazgeçemeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Oktay, “Birileri kazanacak diye doğadan ...
Marmaris’te yabancı turistler için maske uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te yabancı turistler için maske uyarısı ...
Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer, "Milas'ta poliklinik dışı acil hizmetler 07 Eylül'e kadar eski binada devam edecek"
YEREL HABERLER Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer, "Milas'ta poliklinik ...
Hastalığının tedavisi için donör bekliyor
YEREL HABERLER Hastalığının tedavisi için donör bekliyor
Muğla zabıtasından hayat kurtaran müdahale
YEREL HABERLER Muğla zabıtasından hayat kurtaran müdahale
Tarihi simit fırında çıraklıktan patronluğa
YEREL HABERLER Tarihi simit fırında çıraklıktan patronluğa
Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet gösteren 5 işletme kapatıldı      
YEREL HABERLER Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet gösteren 5 ...
AFAD evi yanan aileyi sokakta kalmaktan kurtardı
YEREL HABERLER AFAD evi yanan aileyi sokakta kalmaktan kurtardı
Datça’da 8 kök hint keneviri ele geçirildi Acısını dindirmek için kullanıyormuş
YEREL HABERLER Datça’da 8 kök hint keneviri ele geçirildi Acısını ...
Denize daldı, elinde ütüyle çıktı
YEREL HABERLER Denize daldı, elinde ütüyle çıktı
Trafik kazasında ayağını kaybetmişti, özel okula kaydı yapıldı
YEREL HABERLER Trafik kazasında ayağını kaybetmişti, özel okula ...
Ortaca'da interneti olmayana EBA destek noktaları kuruldu
YEREL HABERLER Ortaca'da interneti olmayana EBA destek noktaları ...
Kayıp iş adamı, düşerek ölmüş
YEREL HABERLER Kayıp iş adamı, düşerek ölmüş
Dalaman’da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Dalaman’da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezinden kahvaltı etkinliği
YEREL HABERLER Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezinden kahvaltı etkinliği
Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor Çöl sıcakları Bodrum'u vurdu, turistler buz ile serinliyor
YEREL HABERLER Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X