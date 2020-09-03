Veteriner için geldi, otomobili park ederken kuaför dükkanına girdi

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Nergis Kılınç'ın yavru köpeklerini getirdiği veteriner kliniğinin önünde park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kuaför dükkanına girdi. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, öğle saatlerine, Ortakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yavru köpeklerini veteriner kliniğine getiren Nergis Kılınç, 06 BE 581 plakalı otomobilini park etmek istedi. Ancak direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki kuaför dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kuaför dükkanı ile otomobilde maddi hasar oluştu.
Sürücü Kılınç, hasta yavru köpeklerini veterinere getirdiğini, park etmeye çalıştığı sırada otomobilinin kontrolden çıktığını anlattı. Kuaför Emine Alandağ ise, kazanın içeride müşterilerinin olduğu sırada yaşandığını belirterek, çok korktuklarını ifade etti.
Kaza anı, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-09-03 17:38:52
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