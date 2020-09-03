Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da lastik bot içinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan bot içerisindeki 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2020-09-03 19:12:23



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