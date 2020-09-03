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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da lastik bot içinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan bot  içerisindeki 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2020-09-03 19:12:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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