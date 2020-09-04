Başkan Oktay ve Milletvekili Girgin, Bozburun Mahallesi’ni ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte Bozburun Mahallesi’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, özellikle pandemi döneminde geliri azalan belediyelere daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini söyledi. Girgin, ayrıca turizm bölgesi belediyelerinin de yaz aylarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Belediye gelirleri azaldı”

Muğla’nın kış nüfusunun 1 milyon olduğunu ancak yaz nüfusunun 5 milyonu bulduğunu söyleyen Girgin, “Belediyeler kış nüfusuna göre İller Bankası’ndan katkı alıyor. Ama diyorlar ki “Yazın ben 5 milyona göre destek alayım, bu 5 milyona hizmet edebileyim. Hele ki bu dönem pandemiden dolayı belediyelerimizin İller Bankası payı azaldı, vergi gelirleri azaldı, kira gelirleri azaldı. Ama buna rağmen belediyelerimizde hizmet yapmak için bir gayret var. Tüm başkanlarımız büyük bir gayretle hizmet etmeye çalışıyor” dedi.

“Destek verilmesi gerekli”

“Ancak merkezi iktidarı İller Bankası’ndan gelen payın arttırılması noktasında ikna edemedik” diyen Girgin, “Plan Bütçe Komisyonu’nda bakana da söyledim. 2019 yılı mart ayında geliri ile 2020 yılı mart ayı geliri arasındaki farkı merkezi hükümetin tamamlaması teklifini sundum. Belediyelerin bir önceki yıldan kalan yatırımları devam edebilsin, giderlerinde zorluk çıkmasın. Bunu kabul ettiremedik maalesef” ifadesini kullandı.

“Hizmet için uğraşıyoruz”

Tüm olumsuzluklara rağmen en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Gelirlerimiz büyük oranda azaldı. Buna rağmen ilçemize en iyi hizmeti vermenin gayreti içindeyiz. Bir yandan toplum sağlığını korumak için çaba gösterirken öte yandan hizmetlerin devamını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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