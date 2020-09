Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi

Hasan AKYILDIZ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde 20 Ağustos'tan bu yana sularının akmadığını belirten mahalleli yetkilileri göreve çağırdı. Kesintinin nedeniyle ilgili bilgi edinemediklerini söyleyen vatandaşlar, tankerlerle su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Milas'a 17 kilometre mesafedeki 250 nüfuslu İkizköy Mahallesi sakinleri, şebeke suyunun 20 Ağustos'tan beri kesildiğini belirtti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) durumu ilettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, kesintinin nedenini bilmediklerini ifade etti. Her yaz aynı sorunu yaşadıklarını bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını belirten mahalleli, taşıma suyu ve kuyu suyuyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Mahalle Muhtarı Muhsin Bilge (52), "Biz muhtarlık olarak konuyla ilgili kaymakamlık, valilikle yazışmalar yaptık. MUSKİ'ye durumu bildirdik. Çözüm arıyoruz. MUSKİ yaz sezonu olduğunu her an yetişemiyor, gelemiyor, ama ertesi gün gelip yapıyor. Mahallemizde su olmadığı zaman, hayırsever tarafından yapılan kuyu suyunu kullanıyoruz" dedi.

VATANDAŞ MUTSUZ

Mahalle halkından Şevket Emir (80), "Her zaman bu vakitlerde köyümüzde su akmıyor, ara sıra gelip geri kesiliyor. Sularımız özellikle bu sıralar daha çok kesiliyor. İşte gördüğünüz gibi çeşmelerimizden su yerine hava geliyor" diye konuştu.

Evlerinin önüne getirdikleri tanker ile hem kendilerinin hem de komşularının su ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Gülören Demir (50) ise, "Yazın su akmıyor. Eşim tanker getirdi evin önüne. Tankerdeki su ile hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de beslediğimiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yazın su gelmiyor, yetkililerden yardım istiyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı tankerden karşılıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hasan AKYILDIZ

2020-09-04 11:30:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.