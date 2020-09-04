Menteşe'de kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında enetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Belediye Başkanı Bahatin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile zabıta, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde Kovid – 19 denetimleri gerçekleştirildi.

Menteşe Atapark önünden başlayan denetimde restoranlar, kafeler, marketler, mağazalar teker teker kontrol edildi. Yol üzerinde maske takmayan bir kişi Kaymakam Caner Yıldız tarafından uyarılırken, ateş ölçer bulundurmayan işletmeler denetime çıkan ekipleri şaşırttı. Covid19 tedbirleri kapsamında kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.