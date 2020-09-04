Menteşe'de kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında enetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Belediye Başkanı Bahatin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile zabıta, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde Kovid – 19 denetimleri gerçekleştirildi.
Menteşe Atapark önünden başlayan denetimde restoranlar, kafeler, marketler, mağazalar teker teker kontrol edildi. Yol üzerinde maske takmayan bir kişi Kaymakam Caner Yıldız tarafından uyarılırken, ateş ölçer bulundurmayan işletmeler denetime çıkan ekipleri şaşırttı. Covid19 tedbirleri kapsamında kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.