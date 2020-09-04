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Arıcılara ‘Can Suyu’ projesi Arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Temiz Petek Projesi’ni hayata geçirdi.

İHA

Arıcılara ‘Can Suyu’ projesi Arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Temiz Petek Projesi’ni hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı ‘Temiz Petek Projesi’ni başlattı.
Arıcıların her yıl güvelerin verdiği zarardan dolayı değiştirilmek zorunda kalan ve ekonomik anlamda zarara uğratan büyük balmumu güvesi, Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ‘Temiz Petek Projesi’ ile eksi 30 derecede dondurularak her yıl kullanma imkanı sağlanıyor.
Arıcılara bir nevi can suyu olacak olan proje Köyceğiz ve Milas ilçesinde başlatıldı. 16 yıldır arıcılıkla uğraşan ve projeye katılan Köyceğizli arıcı Gülcan Kara, peteklerimiz zayiat görmesin diye eksi 30 derecede peteklerimiz şoklanarak bize geri veriliyor. Geçen yıl çok zaiyat verdik. Yeniden mum alıp petek döktürdük. O zaman baya bir sıkıntı yaşamıştık. Bu sene zaiyatımız ve sıkıntımız olmayacak. Ekonomik anlamada bizi rahatlatmış olacak. Önceden soğuk hava deposuna koyuyorduk orada da meyveyle karışık olduğu için peteklerimiz zarar görüyor, kırılma yapıyordu. Koymadığımız zaman kuruna düşüyordu. Kuruna düştüğü zamanda olduğu gibi çöpe gidiyordu. Ya da uzak yaylalara gitmemiz gerekiyordu. Böyle daha iyi oldu çok memnun kaldık. Bu projeyi bize sundukları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.
Projeden yararlanmak isteyen arıcıların 444 48 01 numaralı telefondan 3305 3306 3309 dahili hattan bilgi ve randevu alabilecekler. Proje 30 Ekim’e kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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