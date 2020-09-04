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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas OSB'd revizyon imar uygulaması ihalesi yapıldı

İHA

Milas OSB'd revizyon imar uygulaması ihalesi yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesi OSB'nin revizyon imar uygulaması için yapılan ilk ihaleye 9 haritacılık firması teklif verirken ikinci ihaleye 5 firma katıldı. İhale koşullarına göre Milas OSB'nin revizyon imar uygulamasını kazanan firma tarafından 45 gün içinde bitirilmesi gerekiyor.
Milas Organize Sanayi Bölgesinin revizyon imar uygulamasının ihalesi yapıldı. İki aşamalı yapılan ihalenin ilk aşamasına 9 haritacılık firması tarafından teklif verilirken ikinci ihaleye sadece 5 firma teklif verdi. İhaleyi kazanan firma, Milas OSB'nin revizyon imar uygulamasını 45 gün içinde yaparak teslim edecek.
Milas OSB'de sanayi parselleri dağıtımı öncesinde son aşamaya gelindi. Daha önce yapılan imar uygulamasında, çeşitli büyüklüklerde 75 sanayi parseli oluşmuşken arazi yapısı nedeniyle parsellerin yeniden düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Yapılacak düzenleme ile sanayi parseli sayısının da 54'e ineceği anlaşıldı. Bunun üzerine Milas OSB yönetimi tarafından parsellerin yeniden oluşturulması amacıyla revizyon imar uygulaması ihalesi açıldı.
İki aşamalı yapılan ihalenin ilk aşamasına 9 firma teklif verdi. Milas OSB Yönetimi tarafından firmaların huzurunda teklif zarfları açıldı. En yüksek teklifin 98 bin, en düşük teklifin 37 bin 900 TL olarak verildiği görüldü. İhalenin ikinci aşaması için katılan firmalardan ikinci teklifler toplandı. Bu sırada 4 firma teklif vermezken teklif veren 5 firma arasında verilen en yüksek teklifin 51 bin TL, en düşük teklifin ise 29 bin TL olduğu görüldü. Böylece ihaleyi, ikinci aşamada en düşük teklifi veren firma kazanmış oldu. İhale koşullarına göre Milas OSB'nin revizyon imar uygulaması işinin 45 gün içinde bitirilmesi gerekiyor.
Milas'ın Suçum mevkiine yapılmakta olan Milas OSB, 1072 dekarlık bir alana kuruluyor. Bu arazinin 544 dekarlık kısmı sanayi parsel alanı, 57,5 dekarlık alanı yeşil alan ve 36 dekarlık bir kısmı ise idari ve sosyal tesis alanı olarak ayrılıyor. Başlangıçta 75 sanayi parseli olması öngörülen Milas OSB'de arazi yapısı nedeniyle yapılan zorunlu değişikliklerle sanayi parseli sayısı 54'e inecek. Milas OSB'de üyelik başvurusunda bulunmuş 75 sanayici bulunuyor. Bu nedenle sanayi parsellerinin dağıtımı, imar revizyonuyla parsellerin kesinleşmesinin ardından kura ile belirlenerek hak sahiplerine teslim edilecek.
Milas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Milas Kaymakamı Eren Arslan revizyon imar uygulaması ihalesine katılarak teklif evren tüm firmalara teşekkür ederken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de Milas OSB'de yolun sonuna gelindiğini belirterek "Önümüzde revizyon imar uygulaması için sadece 45 günlük bir süreç kaldı. Daha önce yılları sayarken şimdi günleri saymanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmar uygulaması biter bitmez kura ile hak sahiplerine sanayi parsellerini teslim edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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