Marmaris’te mühürlenen otel iki yılda 10 defa mühürlenmiş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ruhsatı olmadığı için faaliyetlerine son verilen 4 yıldızlı otelin iki yılda 10 defa mühürlendiği ortaya çıktı. İşletmecileri hakkında savcılığa suç duyurunda bulunulurken otelde bulunan turistlerin de başka otellere yerleştirildiği aktarıldı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İçmeler Mahallesi'nde otellerde Alkollü İçki Satış Belgesi (TAPDK) denetimi yaptı. Saat 22.30 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarının olmadığını belirledi. Otel yetkilileri, müşterilerin mağdur olmaması için turistleri 4 yıldızlı başka otellere yerleştirdi. Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4 yıldızlı otelin 27 Ağustos 2018 yılından bugüne kadar ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 10 defa mühürlendiği ve yapılan mühür feklerin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Otelin eski işletmecilerinin 2017 yılında bir odayı 4 kişiye satarak dolandırdığı, sahiplerin 20 milyon lira civarında dolandırdığı para ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi.



Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, telefonla yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde akşam yaşanılan olayı öğrendik. Konunun takipçisi olacağız. Birlik olarak gerekli yaptırımlar yapılacaktır” dedi.

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