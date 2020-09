Bodrum’da 7 bin yıllık ata tohumları toprakla buluştu Ünlü isimlerden Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi’ne büyük destek

Bodrum Belediyesi tarafından açılan Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezinde ata tohumları toprakla buluştu. “Bodrum Özüne Dönüyor” sloganıyla yola çıkan Bodrum Belediyesi Türkiye’nin 5’inci Ata Tohumu Yetiştirme Merkezi’ni açtı. Türkiye’nin en büyük Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezi törenine ünlü isimlerde akın etti. Ömür Gedik, Yonca Evcimik ve Cem Seymen gibi pek çok ünlü isim de ata tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bodrum’un MumcularBahçeyaka Mahallesi’nde açılan Tohum Bankası, köylüleri ve çiftçileri heyecanlandırdı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; milletvekilleri başta olmak üzere Tarım Kalkınma Kooperatifi (TARKO) yönetimi, bölge mahalle muhtarları, Karaovalı çiftçiler ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açılışını gerçekleştirdiği Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezi Bodrum’da doğal yaşam ve üretimin artmasını sağlayacak en önemli projelerden biri olarak görülürken, programda 7 bin yıllık geçmişi olan tohumlar ise duyanları şaşırttı. Yerel Tohum Merkezi'nin en kıymetli ürününün ise 7 bin yıllık Karakılçık cinsi buğday tohumu olduğu öğrenildi. Proje kapsamında asırlardır üretilen ata tohumlarına ulaşılması ve nesiller boyunca üretilerek tohumda da ülke olarak dışa bağımlılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bahçeyaka Mahallesi’nde 6 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alan Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezi hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi “Gelecek nesillere aktaracağımız yerel tohumun, her insanoğlunun hakkı olan sağlıklı gıdaya ulaşma noktasındaki hakkını tekrar geri vermeye kararlıyız. Bugün burada açtığımız tesisin, yerel tohum ile ARGE, yani tarımı bilimle, üreticiyi de eğitimle buluşturarak başka bir tarımın mümkün olduğuna inanıyor ve yaktığımız bu çoban ateşinin tüm yurtta alev alev yayılmasını diliyoruz” dedi.



"Bodrum’da uzun zamandır konuşulmayanları konuşuyoruz"

Bodrum’un geleceğini, geçmişinden kopmadan şekillendirmek ve gelecek nesillere üretken bir kültür bırakmak için çalışmaların sağlam adımlarla devam ettiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Geçmişi tarıma dayalı olan Bodrum’da, uzun zamandır konuşulmayan ne varsa konuşmaya çalışıyoruz. Bodrum’un kendini doğru ifade etmesi gerektiğini tarihsel kültürel değerlerine sahip çıkması gerektiğini söylüyoruz. Bodrum’un imar kirliliği, deniz kirliliği, altyapı sorunları sel baskınları, gürültü kirliliği ya da deniz, kum ve güneş ile anılmasını istemiyoruz. Bodrum çok daha kadim kültürlere sahip ve çok daha değerli hazineleri elinde barındıran bir yerdir ve bizler artık bunları hep daha yüksek perdeden dile getireceğiz” dedi.

Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezi'nin açılışı Hapimag Sea Garden Resort ana sponsorluğunda gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, verdiği destekten dolayı Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol'a teşekkür plaketi sundu. Kerem Demirkol, Bodrum’da yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeyi birincil önceliği haline getirdiklerini ve Bodrum’un kendi ürünlerini üretmesi için her zaman destek olacaklarını belirtti.

Teşekkür plaketi alan diğer bir tesis ise Azka Hotel oldu. Azka Hotel yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya da her zaman doğa ve doğal yaşamı desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, Bodrum'un değerlerine değer katmaya çalıştıklarını söyledi.

