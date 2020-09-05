Menteşe'de çıkan yangında arı kovanları küle döndü

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde arı kovanlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 adet arazöz ile Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke edildi. Çevrede bulunan vatandaşların da desteği ile kontrol altına alınan yangında çok sayıda arı kovanı küle döndü.

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