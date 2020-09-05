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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe'de çıkan yangında arı kovanları küle döndü

İHA

Menteşe'de çıkan yangında arı kovanları küle döndü

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde arı kovanlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 adet arazöz ile Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke edildi. Çevrede bulunan vatandaşların da desteği ile kontrol altına alınan yangında çok sayıda arı kovanı küle döndü.

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