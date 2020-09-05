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Kara yolunda ölümüne yolculuk Muğla’da kara yolunda seyreden bir bisikletli, önce kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptıktan sonra, ardından tek teker üzerinde sürüş yaparak adeta ölüme davetiye çıkardı

İHA

Kara yolunda ölümüne yolculuk Muğla’da kara yolunda seyreden bir bisikletli, önce kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptıktan sonra, ardından tek teker üzerinde sürüş yaparak adeta ölüme davetiye çıkardı

Muğla’da KöyceğizOrtaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti.
Hareket halindeki bisiklet sürücüsü rampa çıkışı Ortaca istikametine seyreden kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Bisiklet sürücüsü ardından bu defa adeta ölüme davetiye çıkarırcasına rampa çıkışı bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde seyretti.
Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kaydeden vatandaş, “FethiyeGöcek yolu Ortaca yolundayım. Ondan sonra niye bisikletlilere yol vermiyorsunuz oluyor. Ortaca yolu güvenli taşımacılık mı diyeyim, güvenli ölüm mü diyeyim bilemedim. Yorum sizin. Ben de ağır vasıtayım ve ağır ağır çıkıyorum. Halen devam ediyor. Yaptığı hareket bak. Tek teker yapıyor bir de yolun kenarında” diyerek serzenişte bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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