Çöl sıcakları Bodrum’u terk etmiyor Sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti

Bodrum’da çöl sıcaklarından bunalan vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Çöl sıcaklarının etkili olduğu Bodrum’da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 37 derece deniz suyu sıcaklığının 26 derece olduğu ilçede sıcaklardan kavrulmaya başladı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havadan bunalarak sahillere akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun denize giren vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent ve Bodrum’un tüm sahilleri insanlarla doldu taştı.

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