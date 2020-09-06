KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı



Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek' oturumu, bu sabah başladı. Öğrenciler sınava girecekleri yere giderken, geç kalan adaylardan biri sinirlenerek sınav giriş kağıdını çöpe attı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak KPSS, 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumu bugün başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sınav kapsamında Muğla'da da katılımcıların maske takıp, takmadıkları kontrol edildi. Sınava girenler ise el dezenfektanları kullanarak kişisel önlemlerini aldı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.

Aileler dışarıda heyecanla evlatlarını beklerken, bazı adaylar geç kalması nedeniyle sınava girme hakkını kaybetti. KPSS sınavına geç gelen 1 kişi, sinirlenerek sınav kağıdını çöpe attı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-09-06 14:19:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.