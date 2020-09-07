Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

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Muğla’nın Yatağan ilçesi ve Ortaca ilçelerinde çıkan zeytinlik ve çöp alanlarında çıkan yangınları itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yatağan Nebiköy Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 6 önüme yakın kuru ot yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Ortaca ilçesinde ise Yerbelen Mahallesi çay içi mevkii çöp ve sazlık alanda başlayan yangına Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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