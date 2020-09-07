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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıkıratma biber geleneği Muğla'da yüzlerce yıldır sürdürülüyor

İHA

Tıkıratma biber geleneği Muğla'da yüzlerce yıldır sürdürülüyor

Ege mutfağının en seçkin örnekleri arasında yer alan Muğla mutfağının gözde yemeklerinden birisi olan 'Tıkıratma Biber' geleneği yüzlerce yıldır sürdürülüyor.
Menteşe ilçesinde başta Karabağlar Yaylası olmak üzere ilçe genelindeki ekili alanlarda yetiştirilen binlerce kilo biber iplerle dizilerek kurumaya bırakılıyor. Kurumasının ardından kilerdeki yerini alan tıkıratma biberler yağda kızartma ya da yoğurtlama ile servis edilirken, tarhana gibi bazı yemeklerde de garnitür olarak kullanılıyor.

Muğla'da halk arasında 'tıkıratma' ya da 'tıkrak biber' olarak biliniyor
Karabağlar Yaylası'nda Muğla'nın en iyi korunan evi ödülüne sahip Bardakçı Yurdunda Muğla'ya özgü yemek gelenekleri 3 nesildir yaşatılıyor. Tıkıratma adını pişirilirken çıkardığı sesten aldığını söyleyen Radiye Bardakçı, "Muğla Karabağlar Yaylası'nda yazları oturuyoruz. Yazın yetiştirdiğimiz biberleri dizeriz. Bir iki ayda kurur. Kuruduktan sonra yıkar, tekrar kuruturuz. Bunları kışın yağda tıkratmak için kullanırız. Bazıları yemeklerde kullanır ama tıkratma yaparak yoğurtlayıp yemesi çok güzel olur" dedi.
Yüzlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Fettah Bardakçı ise, "Muğla Karabağlar Yaylası Keyfoturağı mevkiinde dedemizden ve babamızdan kalan Bardakçı yurdunda yaşamaktayız. Yayla kültürümüzde sebze, kavun, karpuz yapıyoruz ama burada özellikle tıkrak biberden bahsetmek istiyorum. Tıkrak biber bizim dedelerimizden, anneanne, babaannelerimizden gördüğümüz ve Muğla'ya özgü bir biber. Biberler sertleştiği zaman aileler alırlar, iğne iplikle dizerler. Asarlar. Bir buçuk, iki ay içinde kurur. Ondan sonra temizlenir, yıkanır ve torbalara koyulur. Sonra kışlık evimizde yeriz. Kızartmada çok güzel olur, tarhana içinde, yemeklerde de kullanılır. Farklı bir üründür. Başka yerlerde hava şartları nedeniyle pek sağlıklı yapılmıyor. Muğla'ya özgü bu yemeğin tadı damağınızda kalır. Anlatmakla bitmez, yaşanır" diye konuştu.

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