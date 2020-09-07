Vali Orhan Tavlı Milas OSB alanında incelemede bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, altyapı ve elektrik işleri tamamlanarak geçici kabulleri yapılan Milas Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Milas'ta 1070 dönüm alanda kurulacak olan Milas OSB alanında incelemelerde bulundu. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, OSB Müdürü Haluk Onaran, OSB personeli tarafından karşılanan Muğla Valisi Orhan Tavlı, OSB’nin Muğla’nın sanayisi ve istihdamı için son derece önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Vali Orhan Tavlı, gıda, inşaat, tekstil, makina ve entegre tesislerden oluşacak olan Milas OSB’nin yaklaşık 2000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını söyledi.

Milas OSB’nin Muğla’nın ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Orhan Tavlı, bölgenin tarım, hayvancılık ve mermercilik alanında büyük potansiyele sahip olduğunu ve tüm bu sektörleri kapsayacak olan Milas OSB’nin Muğla’nın ekonomisine çok büyük katma değer sağlayacağını belirtti.

Milas OSB’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 16 Milyon Lira finansal destek sağlandığını belirten Vali Orhan Tavlı, “desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şükranlarımı arz ediyor, Muğla Milletvekillerimize ve kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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