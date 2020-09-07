BAFADER kuruldu Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Söke ilçelerinin ortak noktasında yer alan tabiat harikası Bafa Gölü’nün yakınlarında yer alan yerleşim alanlarından olan ve adını Milas’ın Bafa Mahallesi’nde yeni bir dernek kuruldu.

İnsana ve doğaya saygı gösterilen, kendine yetebilen, çağdaş, uygar, bilime, sanata, edebiyata önem veren, bilgili, kültürlü, erdemli, girişimci, aydın, insanların yaşadığı ferah ve refah bir Bafa oluşturmak amacıyla Bafa ve Çevre Mahalleler Koruma Geliştirme Dayanışma Derneği (BAFADER) kuruldu.

25 Bafalı'nın girişimiyle kurulan BAFADER’in geçici yönetim kurulunda, Abdullah Gürgün, Sevilay Göçer, Fatma Senem Özkan, Malik Bircan, Yücel Akçaal, Ethem Karagöz ve Beyhan Süreyya Gürgün yer aldı.

Dernek Kurucu Başkanı Abdullah Gürgün tarafından yapılan açıklamada, “Şimdi kendimizi Samsun’a çıkmış sayıyoruz. Zafere giden zorlu yol asıl şimdi başlıyor. Gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramlarında biz de kuruluş yıl dönümümüzle birlikte derneğimizin başarılarını, zaferlerimizi kutlayacağız” denildi.

Derneğin yapacağı çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Gürgün, Bafa ve çevresinin korunup güzelleştirilmesi, müze kurulması, festivaller, geleneksel etkinlikler düzenlenmesi, tarım lisesi zeytincilik enstitüsü sanat okulu, sosyal yaşam, spor, doğa/çevre/ekosistem alanlarında, konularında çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

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