Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar Muğla’nın Milas ilçesinde ilçe girişinde durdurularak aranan araçtan maddi değeri yüksek gümrük kaçağı mallar ve uyuşturucu olarak kullanılan sentetik ecza ele geçirildi

Milas KOM ve NSM Grup Amirliği görevlileri tarafından tespit edilen ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan adli arama neticesinde; maddi değeri yüksek gümrük kaçağı, 15 adet Saat, 50 adet farklı markalarda parfüm ve ayrıca 138 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ve tanesi 5 bin 500 TL civarında piyasada satışa sunulan 15 saat, yine fiyatı 900 ila 750 TL artasında değişen 50 farklı marka parfüm ve 138 adet sentetik eczaya el konulurken, araçta bulunan 3 şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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