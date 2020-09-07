Vali Tavlı, Kral Mezarında İncelemelerde Bulundu Zengin kültürel geçmişe sahip Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kral Hekatomnos Anıt Mezarı turizme kazandırılıyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas’ın Hisarbaşı Mahallesi Uzunyuva Mevkiinde yer alan “Uzunyuva hanedan mezar odası mimari projesi ve arkeopark alanı çevre düzenleme projesi “ alanında incelemelerde bulunarak gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

2010 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarına ait projede 2010 yılından günümüze kadar yapılan kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan yaklaşık 4 bin parçalık aplik buluntu ile kemik ve fildişi buluntular, mermer, bronz objelerin sergileneceği zengin bir koleksiyona sahip Hekatomnos Müzesi’nin yapımının planlandığı belirtildi.

Vali Orhan Tavlı “Her yıl onbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Uzunyuva Anıt Mezarı Projesinin tamamlanmasıyla Milas’ın kültür turizmindeki önemi uluslararası boyut kazanacak ve kültür turizmine önemli bir katma değer sağlanmış olacaktır” dedi.

Muğla’nın çok zengin kültürel geçmişe sahip olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, bu tarihin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün herkese teşekkür etti.

Vali Orhan Tavlı, Proje uygulama alanında kamulaştırılan metruk binaların kısa süre önce Milas Kaymakamlığı tarafından yıkımının gerçekleştirilerek projenin uygulanabilirliğin Milas’ın kültür turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.