10 gün içerisinde ikinci kez yandı

Bodrum Belediyesi'nin bahçe atıklarını topladığı alanda 10 gün içerisinde 2'inci kez yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Müsgebi Mahallesi Üniversite Caddesi Deve Güreşi Alanı ve çevresine bırakılan bahçe ve hafriyat yığınlarında yangın çıktı. Nasıl başladığı bilinmeyen yangına, ihbar üzerine yangın alanına gelen itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler daha sonra bölgede soğutma çalışması yaptı. Polis ve 112 Acil Sağlık ekibi de yangın yerine geldi. Bodrum Belediyesine ait bir tanker de bölgeye su takviyesi yaptı.

Yangının yeniden alevlenmesine karşı bölgede bir itfaiye ekibinin hazır bekleyeceği bildirildi. Öte yandan yangından çıkan dumanlar Bitez ve Ortakent Mahallelerini duman altında bırakırken, Bodrum'un birçok noktasından da görüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.