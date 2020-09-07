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Zeynep'i öldüren boksör sevgili 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu aldırmak istemiş

DHA

Zeynep'i öldüren boksör sevgili 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu aldırmak istemiş


MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, avukatı aracılığıyla 'akıl sağlığı yerinde değildir' raporu almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuru üzerine Muğla Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde karar verdiği ortaya çıktı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Selim Ahmet Kemaloğlu, Şenpınar'ı dövüp mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak, tedavi edilip taburcu oldu. Zeynep Şenpınar, toprağa verildi. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame ise, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.
Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun avukatı aracılığıyla 'akıl sağlığı yerinde değildir' raporu almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Muğla Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde karar verdiği öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2020-09-07 16:17:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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