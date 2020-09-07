Marmaris açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında ulaşımın bulunmadığı bölgede yurtdışına çıkış hazırlığında olan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Kumburnu mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı yerde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Belirlenen bölgede 35 düzensiz göçmen yakalanarak sahil güvenlik botuna alındı ve karaya çıkarıldı.

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