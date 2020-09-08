Muğla'nın en 'Çekici' gelin arabası

Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi içerisinde forklift ve çekici işi yapan Mustafa Tintin gelin aracı olarak ilginç bir tercihte bulundu.

Mustafa Tintin ile Emine Akgül Tintin çifti gelin arabası olarak ekmek tekneleri olan çekiciyi tercih etti.

Düğün salonuna gittiklerinde davetlilerin şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Mustafa Tintin, "Bu işi yapmak küçüklükten bu yana hep hayalimdi. 3 yıl önce çekici alarak bu işe başladım. Çok severek yaptığım bir iş. Eşime son ana kadar çekiciyi gelin arabası olarak kullanacağımızı söylemedim. Görünce çok şaşırdı. Fakat benim mesleğimi ne kadar sevdiğimi bildiği için kararımı anlayışla karşıladı. Çarşıda süslediğimiz çekici ile gezerken yoldan geçen insanlar durup fotoğraf çektiler. Dükkanlarından alkışlayanlar oldu. Özellikle sanayi esnafından 'Sana bu yakışırdı' sözlerini duydum. Düğün salonuna gittiğimizde de herkes şaşırdı" dedi.



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