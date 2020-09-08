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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketçi kadını tekme tokat dövdü

İHA

Marketçi kadını tekme tokat dövdü

Muğla’nın Milas ilçesinde market işletmecisi kadına yönelik şiddet, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Milas ilçesinde meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Kürşat Z., daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.
Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Z., iş yeri sahibini darp etmeye başladı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı. Arka arkaya yumruklarla şiddetini arttıran şahıs, hiçbir olmamış gibi iş yerinden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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