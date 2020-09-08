Vali Tavlı Sahil Güvenlik’i ziyaret etti Vali Orhan Tavlı, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığını ziyaret ederek Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığını ziyaret ederek, kurumun çalışmaları, işleyişi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Komutanlığa gelişinde Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ve Sahil Güvenlik personeli tarafından karşılanan Vali Orhan Tavlı, birimleri ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan’dan Komutanlığın yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlere yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, su sporları ve dalış merkezlerinin denetimi, stratejik öneme haiz tesislerin ve gemilerin korunması ile denizlerde arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip ilimiz kıyılarında deniz emniyetinin ve deniz güvenliğinin sağlanması ve denizlerde ülkemizin milli menfaatlerini gözetme konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığının önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Orhan Tavlı, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

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