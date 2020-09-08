Vali Tavlı Kazı Başkanları ile bir araya geldi Muğla Valisi Orhan Tavlı, Arkeoloji kazı başkanlarıyla bilgi paylaşımı ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’daki ören yerlerinden kazı çalışmasını yürüten kazı başkanları ile istişare toplantısı yaptı. Toplantıda kültür turizminde önemli bir yere sahip antik kentlerin ve ören yerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının daha etkin yapılarak, bölgede kültür turizminin daha da gelişmesine yapacağı katkıyla birlikte Muğla’ya yapılan turizm yatırımları ve çalışmalar ile ilimizin sahip olduğu tarihi değerlerinin daha iyi korunmasında izlenecek yöntemler ele alındı.

Toplantıda, Muğla’da karada antik kent ve höyük, kıyıda liman kentleri, denizde su altı kazılarının yapılmakta olmasının çok önemli olduğu ve bunların ülke turizmi açısından da ayrıcalıklı bir durum olduğu vurgulandı. Özellikle Euromos, Beçin, Stratonikeia, Lagina ve Knidos’ta yapılan kazıların yılın 12 ayı devam eden kazılardan olmasının büyük bir avantaj olduğu belirtildi.

Kazı başkanları Vali Orhan Tavlı’ya, kazı alanları ile ilgili özet bilgi ve her kazı alanına has özel kalıntı ve yapılar ile bölgenin arkeolojik birikimi hakkında bilgiler vererek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kazı başkanları tarafından yürütülen çalışmaların hem bölge, hem de ülke turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, “Muğla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir. Sahip olduğumuz tarihi zenginlikleri ortaya çıkarmak ve sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Muğla’nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihsel yönüyle de tanıtılması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Zaman zaman kazı alanlarını ziyaret ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, kazı başkanlarından Stratonikeia ve Knidosta yürütülmekte olan GEKA projelerine ilave olarak yeni projelerle ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi. Kazılar için sponsorların bulunması konusunda da ayrı bir çalışma yürütülmesi gerektiğine değinen Vali Orhan Tavlı, özellikle kazıların bulunduğu bölgedeki girişimcilerin kazılara sponsor olmasının sağlanması konusunda çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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