Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 4 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe'de 4 gün önce kaybolan kadının bulunması için AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması yapıldı. Şevkinaz Zencir 4 günün ardından evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu. Tarla kenarında otururken bulunan Zencir'in kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı, sinirinin yatışması için evden ayrıldığı öğrenildi.

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